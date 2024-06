Kibice Zawiszy Bydgoszcz dopingowali w Wakeparku finał Pucharu Polski K-PZPN. Zdjęcia

Włodarze klubu i kibice Zawiszy zdecydowali, że nie wybiorą się do Torunia. To był ich protest, że torunianie nie przyznali im puli 800 biletów, o którą zabiegali. Ich zdaniem sektor dla kibiców gości pomieściłby tylu widzów. Podpierali się faktem, że ponad rok temu w półfinale otrzymali taką liczbę wejściówek. W odpowiedzi torunianie stwierdzili, że ze względów bezpieczeństwa mogli im udostępnić 450 biletów, co jest i tak większym dorobkiem niż zwyczajowe pięć procent przeznaczane dla kibiców gości.