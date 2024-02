"Kiedy będzie wypłacone 800 plus, no kiedy?" - pytają niektórzy. Inni pytają, jak można tylko czekać, aż kasa wpłynie

Jedni parę razy dziennie pytają na forum, kiedy będą wypłacane świadczenia. A drudzy pytają, jak tak można żyć, żeby tylko czekać, aż kasa wpłynie.

Bydgoszczanka sama wychowuje czworo dzieci. Kobieta nigdy nie pracowała zawodowo. Rodzina utrzymuje się z tego, co gmina i państwo przekażą. Dostaje na dzieci po 800 plus. Dochodzi po 400 zł alimentów na każde. Ojciec nie przekazuje tych pieniędzy, gmina więc go wyręcza. Samotna matka otrzymuje jeszcze inne świadczenia i zasiłki - i wpada kolejne 2600 zł. Zajmuje mieszkanie komunalne. Standardowy czynsz wynosi około 650 złotych, ale lokatorzy płacą trochę ponad połowę. Korzystają z dodatku mieszkaniowego, czyli dopłaty do czynszu. Pięcioosobowa rodzina ma lepszą sytuację finansową niż niejedno małżeństwo z dwojgiem dzieci. Tak dzieje się wówczas, gdy żona i mąż zarabiają najniższe krajowe, tzn. od stycznia bieżącego roku po około 3220 zł na rękę, a jedynymi świadczeniami, jakie im przysługują, jest wspomniane 800 plus. Wydatków żona z mężem mają znacznie więcej, począwszy od całego czynszu, np. 720 zł, oraz kredytu hipotecznego, zaciągniętego na to mieszkanie. Rata wynosi, załóżmy, 1100 zł, a ostatnią małżonkowie zapłacą za 20 lat.

Larum na forum

Matka czwórki zadowolona nie jest. Gdy jeszcze do końca 2023 roku dostawała po 500 plus na każdą córkę i każdego syna, pieniądze wpływały na konto 25. dnia danego miesiąca. Niektóre matki z Bydgoszczy wstawiały na lokalną grupę informację, że kasa pojawiła się już 24. wieczorem. Panie, które nie odbierały powiadomień ze swoich banków o otrzymanym przelewie, były wdzięczne za sygnał. Ruszały na zakupy.

Bezrobotna mieszkanka Bydgoszczy nie ruszała, wszak pieniądze dostaje właśnie 25. Kilkakrotnie podnosiła larum. Wypisywała na lokalnym forum, że to niesprawiedliwe. Narzekała, że jej dzieci cierpią, ponieważ rodzice, którzy dostali świadczenia 24. wieczorem, mogli swoje dzieci obkupić, a ona odbiera wypłatę „dopiero” nazajutrz. Innym razem dramatyzowała, że planowała wybrać się ze swoimi dziećmi, sąsiadką i jej maluchami do kina, ale pójdzie jedynie sąsiadka ze swoją familią. Ta sąsiadka przelew otrzymała, a matka czwórki czekała.

Inni internauci komentowali. - Kiedyś nie było żadnych 500 plusów. Każdy sobie radził, a nie tylko patrzył, jak kasa spłynie. Jak pani na już potrzebuje, to może do pracy się weźmie. Lepsze to niż siedzenie na Facebooku i wypisywanie gorzkich żali.

Kolejni wytykali: - Ostatnio prosiła pani na grupie o polecenie stylistki paznokci. Kiedyś sprzedawała, tak samo na grupie, słuchawki do iphone’a. Na te panią stać, a na kino dla dzieci nie?!

Wywołana do odpowiedzi bezrobotna samotna matka odparowywała: - Każda kobieta chce ładnie wyglądać. Tak w ogóle, to słuchawki mają trzy lata. A 800 plus mi się należy.

- Nie pani, lecz dzieciom - prostowali tamci.

Anonimowe zgłoszenie

Podobne scenariusze są przez życie pisane. Bydgoszczanin zadzwonił do naszej redakcji 1 lutego br. rano. - Opieka społeczna zwleka z wypłatą pieniędzy - alarmował.

- O ile dni?

- Prawie o jeden. Tzn. przelew miałem dostać do końca miesiąca. Okazało się, że owszem, ale do końca lutego, a nie stycznia. Mężczyzna nie chciał podać szczegółów i pozostał anonimowy. Nie byliśmy więc w stanie sprawdzić jego przypadku. Marta Frankowska, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, wyjaśniła nam tyle, ile mogła: - Trudno odnieść się do zarzutu dotyczącego zwłoki wypłaty świadczenia z pomocy społecznej, tym samym rzetelnie zweryfikować stan faktyczny, w sytuacji, gdy osoba zgłaszająca zachowuje anonimowość, a treść, którą wnosi, opiera się na stwierdzeniu „Nie dostałem, a zawsze do końca miesiąca dostawałem”. Mogę jedynie przypomnieć, iż świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się na wniosek beneficjenta, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, stwierdzającego zasadność udzielenia wsparcia. Decyzja administracyjna w powyższym zakresie wydawana jest zgodnie z wykładnią Kodeksu postępowania administracyjnego, niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, nie później jak w terminie jednego miesiąca. MOPS wypłaty świadczeń realizuje na bieżąco, z zachowaniem obowiązujących terminów.

Awantura gotowa

Inna pracownica socjalna z 32-letnim stażem z naszego regionu mówi anonimowo: - Zanim rząd wprowadził świadczenie wychowawcze 500 plus oraz podobne formy pomocy, załatwianie spraw przez internet nie było powszechne, jak teraz. Na co dzień borykaliśmy się z przynajmniej kilkoma roszczeniowymi klientami. Niektórzy stali przed ośrodkiem jeszcze przed jego otwarciem. Gdy zainteresowani otrzymaniem wsparcia wypełniali rubryki w formularzach i się mylili, a my upominaliśmy ich o prawidłowe podanie danych, wszczynali awantury, jakbyśmy to my byli winni.

Bez niczego

Nasza rozmówczyni kontynuuje: - Odkąd pojawiło się 500 plus, klientów z pretensjami nam ubyło. W dużej mierze dlatego, że świadczenia, wypłacane przez urzędy miast, są niezależne od dochodu, sytuacji materialnej i rodzinnej. W przypadku wybranych nawet nie ma konieczności fatygowania się do urzędu czy instytucji, żeby załatwić sprawę. Środki są po prostu wypłacane. U nas funkcjonuje to inaczej. Zasiłki bądź świadczenia przyznajemy dopiero po sprawdzeniu sytuacji potencjalnego klienta. Tenże musi wypisać wnioski, dostarczyć dokumenty i zaświadczenia. Spotyka się u nas z pracownikiem socjalnym. Później nasz pracownik udaje się na wywiad środowiskowy, tzn. odwiedza zainteresowanego otrzymaniem pomocy w jego domu, aby móc ocenić jego sytuację. Dopiero pozytywna weryfikacja wnioskodawcy upoważnia nas do objęcia go wsparciem. Tyle że u nas po wielu staraniach klient dostanie przykładowo kilkadziesiąt złotych zasiłku. To nie to samo, co 800 plus, o które nikt nie musi zabiegać.

Państwo dla obywateli, a nie tylko obywatele dla państwa - przeważnie takiego zdania byli uczestnicy sondażu, przygotowanego w 2014 roku przez POLPAN Polskie Badanie Panelowe. Ankietowani przyznali, że od naszego kraju oczekują, żeby zaspokajał ich potrzeby. - Respondenci wykazali duże poparcie dla opiekuńczej roli państwa - komentowali przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. - Według uczestników badania, państwo powinno zapewnić pracę każdemu, kto chce pracować. Większe zróżnicowanie występuje w przypadku oczekiwań co do tego, na ile państwo powinno się angażować w redukcję nierówności społecznych. Odnosi się to do wysokości wynagrodzenia, ale również świadczeń m.in. z pomocy społecznej.

Syndrom wyciągniętej ręki

Nastał 2024 rok i coraz więcej ludzi jest niezadowolonych. Wśród nich są właśnie ci z pretensjami, typu „mnie się należy”. Powstało nawet określenie: syndrom wyciągniętej ręki. Ta ręka chce coś dostać.

Jeśli w pewnym środowisku rodzi się niezadowolenie, to osoby z tego środowiska przyjmują postawę roszczeniową, także wobec państwa. I ponoć nie jest to dziwne. Reprezentanci tej grupy komunikują w różny sposób, często agresywny, czego im brakuje. Ich ton i pretensje często są nieuzasadnione.

Nieuzasadnione są też zachowania tych, którzy liczą na pomoc rzeczową. - Magazyn z darami działa w wybrane dni tygodnia od godz. 8.00 - mówi Maria Kapuścińska, specjalistka ds. pomocy społecznej w bydgoskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. - Część podopiecznych przychodzi już po 5.00. Sądzą, że gdyby zjawili się później, nie wystarczy dla nich ubrań, jedzenia czy środków czystości. Błędne myślenie. Nasza w tym głowa, żeby wystarczyło.

