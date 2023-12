Kiedy "czerwcowi" emeryci będą mogli składać wnioski o wyrównania? ZUS odpowiada [3.12.2023]

15 listopada 2023 roku Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny uznał sposób waloryzacji emerytur dla osób, które przechodziły na świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019. Otrzymywały one emeryturę niższą niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju, lipcu czy grudniu. Wszystko dlatego, że w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a wyłącznie roczną. Różnica w wysokości świadczeń była niemała - średnio około 200-300 złotych miesięcznie. Rocznie dawało to już kilka tysięcy złotych, więc nie ma się co dziwić, że tzw. czerwcowi emeryci czuli się pokrzywdzeni.