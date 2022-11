Kiedy dojdzie przelew? Takie są teraz godziny przelewów w bankach [PKO PB, ALIOR, MILLENNIUM, PEKAO, MBANK, SANTANDER - 17.11.2022 r.]

Pieniądze wysyłane z konta czasami trafiają do odbiorcy tego samego dnia, a innym razem na przelew czeka się dłużej. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, w jaki dzień i o której godzinie zrobiony był przelew. Wszystko za sprawą międzybankowego systemu rozliczeń Elixir, który działa tylko w określonych godzinach w dni robocze. Dodatkowo każdy bank we własnym zakresie ustala, w jakich godzinach wysyła przelewy do innych banków (sesje wychodzące), a w jakich księguje zlecenia napływające z innych instytucji (sesje przychodzące).Przelewy zlecone po godz. 20.00, a także w soboty, niedziele i inne dni świąteczne, zostaną zaksięgowane i wysłane z datą najbliższego dnia roboczego.Kiedy dojdzie przelew? Sprawdź godziny przelewów w najpopularniejszych polskich bankach w naszej galerii. Znajdź swój bank i poznaj godziny sesji ELIXIR >>>>>

unsplash.com