Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku? Zobacz - w ten sposób możesz dużo zyskać [8.11.2022 r.]

Wybór momentu zakończenia pracy zawodowej należy wyłącznie do nas. Nigdy jednak nie można być pewnym, czy wybrało się najlepszy miesiąc.

Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia.

Umowę o pracę rozwiążmy w lutym

Zatem osoby, które w najbliższym czasie planują przejść na emeryturę, najlepiej, by poczekały do lutego 2023 roku. To im się będzie najbardziej opłacać. Dokładne zasady korzystnych przejść na emeryturę zobacz w poniższej galerii.