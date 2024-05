Kiedy tzw. emeryci czerwcowi będę mogli składać wnioski o wyrównania? Zobaczcie wyliczenia [18.05.2024]

Dlaczego tzw. czerwcowi emeryci są pokrzywdzeni?

Jak dodaje, pracownicy ZUS-u widząc tę różnicę, która była niekorzystna dla przyszłego emeryta, doradzali, by nie przechodzić na świadczenie w czerwcu, lecz jeśli to możliwe poczekać przynajmniej do lipca. Te działania przynosiły efekty, bo udało się znacznie ograniczyć skalę przyznawanych emerytur w tym miesiącu. Np. w latach 2018–2019 liczba osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu, stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku emerytur.