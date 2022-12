Kiedy warto przeliczyć emeryturę w oparciu o nowe tablice długości życia? Oto co radzi ZUS [4.12.2022]

Skontaktowała się z nami Czytelniczka: - Mam 61 lat. W lutym 2021 roku, gdy ukończyłam 60 lat, przeszłam na emeryturę. Jestem księgową, więc chętnie sobie dorabiam na umowie zlecenie od momentu przejścia na emeryturę. Z zainteresowaniem przeczytałam w "Pomorskiej" relację z dyżuru z ekspertem ZUS. Poruszona była w nim kwestia przeliczania emerytury w oparciu o nowe tablice długości trwania życia. Czy mogę złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie mojego świadczenia ze względu na to, że sobie dorabiam i odprowadzam składki? Czy lepiej zrobić to teraz czy czekać do kwietnia aż będą nowe tablice?