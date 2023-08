Kierowco, jedź 30 km na godzinę. Tak jest bezpieczniej

W Michelinie prawie na wszystkich ulicach obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Podobne rozwiązanie zastosowano w centrum Włocławka - między ulicami św. Antoniego a Okrężną. Kierowcy nie są z tego zadowoleni.

Strefa "Tempo 30" to obszary ruchu, w których maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 30 km na godzinę. Nazywana jest również strefą ruchu uspokojonego. I taka strefa została ustanowiona w Michelinie. Podobnie w obszarze miasta między ulicami św. Antoniego a Okrężną. Dlaczego? - Dla poprawy bezpieczeństwa - odpowiada Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. I dodaje, że o to wnioskowali mieszkańcy skarżąc się na to, że na bocznych uliczkach kierowcy często rozwijają nadmierną prędkość. A na takich ulicach osiedlowych, bywa, że nie ma chodników.

Dlaczego tylko w dwóch obszarach miasta wprowadzone zostały strefy "Tempo 30"? Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Urzędzie Miasta wynika, że ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę planowane są też na innych osiedlach. Kierowcy jednak z tych ograniczeń nie są zadowoleni. - Rozumiem, że na ulicach, gdzie nie ma chodników, a jest duży ruch samochodów i często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych, takie rozwiązania mają sens - mówi jeden z nich, mieszkaniec Michelina. - Ale dlaczego 30 km na godzinę obowiązuje na ulicy Brzezinowej w Michelinie, podczas gdy na bardziej ruchliwej alei Jana Pawła II można jechać z prędkością do 50 km na godzinę ? - stawia pytanie. I dodaje, że Brzezinowa to ulica o niewielkim ruchu pieszych, posiadająca chodnik i przez pewien odcinek otoczona lasem.

Jak się okazuje, aleja Jana Pawła II nie została objęta strefą "Tempo 30", bo jest ulicą rozprowadzającą ruch. Ale i ulica Brzezinowa, którą poruszaja się m.in. autobusy komunikacji miejskiej ma być wyłączona z tej strefy. Takie rozwiązanie proponuje Wydział Dróg Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podobne zmiany sprowadzające się do podwyższenia dopuszczalnej prędkości do 50 km na godzinę planowane są także na ul. Chmielnej.

Dodajmy, że Włocławek nie jest jedynym miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w którym wprowadzone zostały strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Takie są w Bydgosczy. Strefy "Tempo 30" są także w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Z doświadczeń miast, które wcześniej wprowadziły to rozwiązania wynika, że "Tempo 30" to duży krok w kierunku ograniczenia wypadków. Przemieszczanie się z prędkością 30 km na godzinę daje większe możliwości sprawnego reagowania na sytuacje drogowe, a konsekwencje zdarzeń są mniejsze. Wystarczy podać przykład pieszych uczestników ruchu drogowego. Zderzenie pieszego czy rowerzysty z pojazdem jadącym 30 km na godzinę, daje im 90 procent szans na przeżycie, przy prędkości 70 km na godzinę już tylko 5 procent. W przypadku 50 km na godzinę jest to 20 procent.

Ale to rozwiązanie ma także krytyków. - Nie przypominam sobie, żeby na moim osiedlu doszło do wypadku z udziałem pieszego czy rowerzysty, a mieszkam na tym osiedlu ponad 20 lat - mówi mieszkaniec włocławskiego Michelina. - Niech ograniczenia prędkości są wprowadzane tam, gdzie rzeczywiście jest duży ruch pieszych np. przy kościele, cmentarzu, szkole, ale nie na całym osiedlu.

Janusz Dębczyński, włocławski radny PiS z osiedla Michelin zapowiada złożenie interpelacji w tej sprawie.

