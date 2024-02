Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą [27.02.24]

Kinga Rusin: wiek, partner, dzieci, rodzice, instagram, kosmetyki

Jest córką Marii i Pawła Rusinów. Jej matka była wieloletnią pracownicą biura handlu zagranicznego Telewizji Polskiej. Gdy miała pięć lat, jej rodzice się rozstali, a następnie wzięli rozwód . Jej dziadek, por. Stefan Czyżewski, w wieku 16 lat zaciągnął się do Legionów Piłsudskiego i jako oficer Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego dowodził zgrupowaniem Albatros; zginął w obronie PASTy, ratując żołnierza. Jej matką chrzestną była artystka Danuta Rinn .

Kinga Rusin-Lis urodziła się 9 marca 1971 roku w Warszawie. To polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, aktywistka społeczna i przedsiębiorczyni.

Liczne zdjęcia ze swojego prywatnego życia publikuje na koncie na Instagramie. Chwali się tam między innymi licznymi podróżami po całym świecie. Zobacz, jak żyje na co dzień.

Warto też wspomnieć, że w lutym 2020 roku opublikowała tam swoje zdjęcie z Adele, które podpisała opisem nawiązującym do prywatnego przyjęcia po 92. ceremonii wręczenia Oscarów.

Kinga Rusin: praca

Pracę w mediach rozpoczęła w 1993 roku w TVP najpierw jako prezenterka oprawy dnia, a potem jako członkini redakcji Teleexpressu. W czerwcu 1994 zamieszkała z ówczesnym mężem Tomaszem Lisem w Waszyngtonie, gdzie realizowała reportaże i materiały informacyjne dla TVP oraz pisała artykuły do miesięcznika „Twój Styl”.

We wrześniu 2005 roku została jedną z prowadzących program Dzień Dobry TVN. W grudniu 2007 współprowadziła program Po prostu taniec, a w latach 2007–2015 pracowała na planie programu You Can Dance – Po prostu tańcz jako prowadząca bądź jurorka.