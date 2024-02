Klaudia Kulawik z "Mam Talent" - tak po 15 latach wygląda gwiazda pierwszej edycji show [28.02.2024 r.]

Klaudia Kulawik - sukces w "Mam Talent"

Tak dziś wygląda 26-letnia Klaudia Kulawik - ZDJĘCIA

Klaudia Kulawik - kariera po programie

W międzyczasie nagrała swój pierwszy teledysk do piosenki "With a Friend You Know", promującej film dla młodzieży "Feliks, Net i Nika czyli Teoretycznie Możliwa Katastrofa".

"Kręcenie teledysku było dla mnie nowym doświadczeniem i fajną przygodą. Podobało mi się zarówno nagrywanie dźwięku w studiu jak praca na planie. Wszyscy ludzie, którzy mnie otaczali, byli bardzo mili. Dzięki temu mogłam się otworzyć i zacząć tańczyć" - wyznała wówczas jeszcze nastolatka.

W tym samym wywiadzie podkreśliła także:

"Moja przyszłość na pewno będzie związana z muzyką. Kiedyś, jak przyjdzie na to czas, pokażę, co potrafię".