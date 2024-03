Kleszcze najbardziej lubią te rasy psów. Ich futro to najlepsza kryjówka [6.03.2024 r.]

Spacery dla psów są najważniejsze. Spędzenie czasu ze swoim właścicielem w otoczeniu przyrody to zdecydowanie to, co psy lubią najbardziej. W lasach na czworonogi czyha jednak niebezpieczeństwo, jakim są kleszcze. Czworonogi kochają bieganie po lesie zaglądanie w różne miejsca. A to już idealne warunki dla czekającego na swoją ofiarę kleszcza. Wbrew niektórym opiniom, one nie spadają z drzew, nie skaczą i nie latają. Kleszcze czekają aż otrzemy się o dość niskie krzewy i zabierzemy go ze sobą.

Kleszcze mogą przenosić niebezpieczne dla zdrowia i życia choroby.

Według najnowszych statystyk co trzeci kleszcz przenosi boreliozę.

Dlatego zagrożenie dla naszych czworonogów jest duże i nie można bagatelizować problemu. Jeśli u naszych psów pojawi się kleszcz należy go ostrożnie i szybko usunąć, a następnie obserwować psa. Niepokojącym objawem u psa jest brak apetytu, senność, zmęczenie. Jeśli podejrzewamy, że u psa występuje choroba odkleszczowa musimy szybko udać się do weterynarza. W przypadku chorób przenoszonych przez kleszcze czas działania jest bardzo ważny.