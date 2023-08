KO w Toruniu rusza ze zbieraniem podpisów. Wiceprezydent z poszukiwaniem nowej pracy

Lenz: "Przechodzi taki moment"

W trakcie konferencji padło pytanie o „przesunięcie” dotychczasowego posła Tomasza Lenza z Sejmu do Senatu (była to „kara” zastosowana wobec Lenza przez Szefa Platformy za propozycję zamrożenia 13. i 14. emerytury, aby stłumić inflację). Poseł zamilkł na dłuższą chwilę, zanim udzielił odpowiedzi:

- 20 lat temu, kiedy powstała Platforma Obywatelska, prowadziłem firmę poligraficzną, poszukiwano ludzi, którzy w nowym okresie funkcjonowania demokracji i polskiej gospodarki są głosem pokolenia, które weszło w nowy system demokratyczny, a jednocześnie mają doświadczenie z polityką (bo jeszcze jako student angażowałem się w kampanię Tadeusza Mazowieckiego, działalność Unii Demokratycznej). I wtedy to, 20 lat temu, przewodniczący Donald Tusk zaproponował mi start z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu. Otrzymałem wówczas drugie miejsce na liście, za Janem Wyrowińskim. Zdobyłem wtedy mandat i reprezentuję mój ukochany Toruń i mój okręg wyborczy przez 20 lat. (…) Wydaje mi się, że przychodzi taki moment, w którym mamy kolejne pokolenie, które chce wyrażać opinie pokolenia wchodzącego w życie społeczne. Propozycja startu do Senatu jest dla mnie propozycję kontynuacji pracy dla Torunia i Regionu tylko w izbie wyższej. (...) Nie zamierzam zrezygnować z pracy związanej z pewnymi inicjatywami, które mam przygotowane – mając większość w Sejmie. Bo ostatnich osiem lat powodowało, że nie mieliśmy możliwości realizacji własnych pomysłów. To było dość frustrujące, bo to było recenzowanie tego, co robi PiS. Jeśli zgłaszaliśmy swoje propozycje, były one blokowane lub trzymane w szufladzie przez panią marszałek Witek. Mam nadzieję, że wygramy te wybory i ja będę mógł także powiedzieć, że chcę zrealizować konkretne sprawy dla Torunia i regionu.