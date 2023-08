Koalicja pokazuje listy wyborcze w regionie. Są jeszcze wakaty

Agrounia - stan konieczności

W środę, 16 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PO, na której zatwierdzono listy kandydatów KO do Sejmu. Znamy nazwiska kandydatów do Sejmu na liście Koalicji Obywatelskiej w…

Ukłon dla lewicy

Tajner i Wołoszański - długie skoki wisienek

Kidawa jak balon

W jaki sposób ostatnie zamieszanie w wyborczym kociołku Koalicji Obywatelskiej przełoży się na rzeczywistość wyborczą w regionie? Póki co wiadomo, że ostatnie miejsce na toruńskiej liście zarezerwowane zostało dla działaczki Agrounii, Eweliny Wiśniewskiej. Nawet osoby związane z regionalną Platformą nie potrafiły nic powiedzieć o tej kandydatce. Listę toruńską, wbrew wcześniejszym rewelacjom, otwiera nie Małgorzata Kidawa-Błońska, a Arkadiusz Myrcha. Była marszałek Sejmu przymierzana była do toruńskiej listy od kilku tygodni. Potwierdzały ją m.in. źródła PAP. Zmiana zaszła w ostatnich dniach. Niewykluczone, że doniesienia o starcie Kidawy-Błońskiej z toruńskiej listy były rodzajem balona próbnego, z którego powietrze zeszło po dość cierpkim odbiorze tego pomysłu przez torunian. Dodajmy, że raptem dwa tygodnie wcześniej obiektem uszczypliwości stała się decyzja o „przywiezieniu w teczce” do Torunia Przemysława Wiplera, kandydata Konfederacji.

Myrcha zamiast Lenza?

Donald Tusk miał w Toruniu duży problem po wycofaniu poparcia dla Tomasza Lenza. Policzek wobec Lenza, który od lat zapewniał toruńskiej Koalicji nie tylko dobre wyniki wyborcze, ale również granie głównych skrzypiec w regionalnej Platformie została w Toruniu przyjęta bez zrozumienia. Tym bardziej, że przewina Lenza były poglądy w sprawie sposobów na walkę z inflacją. Wyrwa po Lenzu na sejmowych listach była więc głęboka i ostatecznie Tusk postanowił wypełnić ją Arkadiuszem Myrchą. Choć ten ostatni uchodzi za pracowitego posła, ale jednak daleko mu do charyzmy Lenza i jego zdolności „układania” partyjnego terenu. Jakby tego było mało nowa sejmowa twarz Platformy w Toruniu mieszka od dłuższego czasu w Warszawie. Jeśli uznać, że „biorącą” jest czołówka listy wyborczej, na nowym rozdaniu najbardziej zyskuje Krystian Łuczak, który miałby realną szansę na mandat. Zastanawiać może również 10 pozycja Grzegorza Karpińskiego – byłego posła i wiceministra. Ten zabieg wydaje się potwierdzać nieoficjalne informacje, że to właśnie Karpiński ma stanąć w szranki z Michałem Zaleskim w wyborach o fotel prezydenta Torunia. Jego rolą w wyborach parlamentarnych byłoby zatem jedynie zwiększenie wyborczych plonów Koalicji.

Szramka i ubranie z ładnych słów

Szóste miejsce w Toruniu przypadło Pawłowi Szramce. O ile były poseł Kukiz’15 dobrze odnalazł się w salach posiedzeń (uchodzi za pracowitego parlamentarzystę), znacznie gorzej idzie mu na sejmowych korytarzach, na których buduje się układy i porozumienia. Po rozstaniu z Pawłem Kukizem Szramka próbował angażować się w przedsięwzięcia alternatywne wobec PiS i PO, ale najwyraźniej nie jest do tego stworzony. Lista Platformy zapewne nie jest dla niego komfortowym miejscem, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę zapowiedzi Donalda Tuska o wyeliminowaniu z grona kandydatów wszystkich, którzy sprzeciwiają się liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Tymczasem Szramka wielokrotnie podkreślał, że za optymalne rozwiązanie uważa wcześniejszy kompromis aborcyjny. Podczas tzw. „protestów kobiet” wyraził się dosadniej: „Na ulicę wyjdą dziś kobiety z parasolami, które mają postulaty m.in. takie, by można w późniejszym stadium ciąży ją usunąć. Mówi się o ratowaniu kobiet, ale powinno się nazywać rzeczy po imieniu. Dla mnie aborcja jest morderstwem ubranym w ładne słowa”.

Giziński - na sali jest psychiatra

Na liście bydgoskiej brak rewolucyjnych zmian. Zaskakuje jedynie brak Tadeusza Zwiefki. Czy to pożegnanie 68-letniego parlamentarzysty z polityką? A może chodzi o przeczekanie i powrót do Brukseli?

Powraca do polityki – i to od razu na wysoką pozycję - Włodzisław Giziński, lekarz-psychiatra. Znacznie niżej ulokowany został były poseł Jarosław Katulski. Wyborczy suwak sprawił, że na dogodnej szóstej pozycji znalazła się Iwona Karolewska ze Świecia – ceniona przez kolegów z partii, która może zawalczyć w tym roku o mandat.

Na razie nie ma na bydgoskiej liście kandydata Agrounii, ale poczekajmy – do obsadzenia pozostaje kilka wakatów.