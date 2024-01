Kobieta potrącona przez tramwaj w Fordonie w Bydgoszczy. Trwa reanimacja (OPRAC. PA)

Do poważnego wypadku - potrącenia pieszej przez tramwaj - doszło u zbiegu ulic Andersa i Kleeberga w Bydgoszczy. W tej okolicy są utrudnienia w ruchu Nadesłane

Do wypadku doszło w Fordonie u zbiegu ulic Andresa i Kleeberga w Bydgoszczy. Służby zostały zaalarmowane o zdarzeniu ok. godz. 9.20. Póki co nie są znane okoliczności zdarzenia. Na miejscu działają służby.