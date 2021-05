Kobiety o tych imionach i znakach zodiaku są najlepszymi matkami według astrologów [lista - 4.05.2021] OPRAC.: Justyna Juszczyńska

Matka to z pewnością najważniejsza osoba w życiu każdego dziecka. Czy to jaka ona jest, może zależeć od gwiazd i imienia, jakie posiada? Myślicie, że to może mieć znaczenie? Jedni wierzą, inni wyśmiewają. Zobaczcie, które kobiety według znaczenia imion i horoskopu to idealne mamy?