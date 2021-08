Kobiety o tych imionach i znakach zodiaku są uważane za najwierniejsze. Oto Panie idealne! [9.08.2021 r.]

NOWE Co dalej z immunitetem Banasia? Szef NIK: Liczę, że nie posuną się, żeby godzić w moje zdrowie czy życie

Szef NIK Marian Banaś przekazał w rozmowie z „Newsweekiem”, że obóz rządzący cały czas chce skłonić go do ustąpienia ze stanowiska. We wtorek Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ma zagłosować nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu szefowi NIK, aby postawić mu zarzuty ukrywania majątku. Jak donosi WP szef NIK szuka poparcia wśród posłów różnych opcji politycznych.