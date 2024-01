Kobiety o tych imionach są najlepszymi mamami. Oto idealne mamy według znaczenia imion [24.01.2024 r.]

Idealną matka to taka, która kocha swoje dziecko i daje mu szansę na rozwój, ale również poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście każdej mamie zdarzają się gorsze dni, ale to nie sprawia, ze jest gorszą mamą. Aktualnie obserwujemy wyidealizowany obraz dobrej mamy z Instagrama. Piękna, zadbana kobieta, która z uśmiechem na twarzy i dzieckiem na ręku, przygotowuje obiad przy czym jeszcze sprząta i gotuje, ma czas na prace zawodową.

Idealna mama to jednak ta, która jest prawdziwa, popełnia błędy, nie zawsze ma czas aby przygotować obiad więc zamawia pizzę, spędza czas ze swoim dzieckiem, pozwala mu na rozwój nie bierze udziału w niezrozumiałym wyścigu o to co umie już moje dziecko.