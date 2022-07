Kobiety o tych imionach są najseksowniejsze. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia [25.07.2022 r.]

Aleksandry to kobiety, na które można w życiu liczyć. Zachowują spokój i rozsądek w najtrudniejszych sytuacjach. Ale to nie znaczy, że będą w życiu kogoś holować, są niezależne i nie cierpią poczucia uwięzienia. Obca jest im jest czułostkowość, życie traktują serio, często zresztą od młodości spada na nie dużo obowiązków.Nie są typowymi ślicznotkami, ale i tak bardzo się podobają, mają szczęście do mężczyzn. Trafiają zwykle na odpowiedzialnych partnerów. Aleksandry potrafią jednak podejmować w życiu szybkie decyzje, także o rozstaniu. Okazuje się potem, że wszystko wcześniej przemyślały, niczego nie zostawiają kaprysom losu.

