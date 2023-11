Kobiety o tych imionach to zazdrośnice - te kobiety są zazdrosne. Uważaj na nie - zrobią ci piekło na ziemi! [25.11.23]

Mamy zestawienie imion kobiecych, których posiadaczki są bardzo zazdrosne i potrafią zrobić awanturę o najbłahszą nawet rzecz. Kobiety noszące takie imiona to zazdrośnice. Uważaj na nie - zrobią ci piekło na ziemi! Zobacz imiona ►

"Ona się czepia o wszystko!", "Uważaj na nią, bo nie da ci żyć w spokoju" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Ezoterycy są zdania, że nasze imię ma wpływ na nasze życie, wybory i skłonności do pewnych zachowań. Dlatego kobiety o konkretnych imionach mają pewne cechy charakteru, takie jak zazdrość i mściwość. Takie imiona noszą zazdrosne kobiety. Zobacz.

Imię - jakie ma znaczenie?

Imiona mają określone znaczenie - tak twierdzą znawcy imion. Nie bez przyczyny rodzicie z rozwagą i namysłem wybierają imię dla swojego dziecka. Ezoterycy uważają, że istnieje silny związek między imieniem, a nosząca je osobą. Oznacza to, że imię w znacznym stopniu determinuje nasz charakter oraz skłonność do pewnych zachowań. Na pewno sami nie raz słyszeliście, że ktoś mówi, że wszystkie Anie, jakie dotąd poznał, były towarzyskie i sympatyczne, albo, że nie da nigdy dziecku danego imienia, bo wszystkie osoby o takim imieniu, jakie znał, były niemiłe i obrażalskie.

Kobiety o tych imionach to zazdrośnice. One są zazdrosne, a do tego mściwe!

Według ezoteryków imiona kobiece mogą kryć w sobie wiele sekretów. Na przykład kobiety o pewnych imionach są opiekuńcze, troskliwe, a o innych - wredne i zaborcze. Kobiety noszące takie imiona są natomiast bardziej skłonne do zazdrości o partnerka albo przyjaciółkę.

Mamy zestawienie imion kobiecych, których posiadaczki są bardzo zazdrosne i potrafią zrobić awanturę o najbłahszą nawet rzecz. Kobiety noszące takie imiona to zazdrośnice. Uważaj na nie - zrobią ci piekło na ziemi! Zobacz teraz w galerii:

Oczywiście horoskopy należy traktować z przymrużeniem oka. Ezoterycy także twierdzą, że wszystko co zapisane w gwiazdach można zmienić, ale trzeba włożyć w to więcej pracy.

