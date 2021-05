Kobiety o tych znakach zodiaku będą mieć szczęście. Oto horoskop na lato! [19.05.2021]

Modne fryzury na lato 2021. Ribbon blonde robi furorę i podbija internet [zdjęcia - 19.05.2021]

Piękne i zadbane włosy to wizytówka każdej kobiety, niezależnie od wieku. Wiele kobiet pragnie wyglądać pięknie, a jednocześnie modnie i młodo. Ribbon blonde to najmodniejsza koloryzacja 2021 roku i najnowszy hit w farbowaniu włosów. Sprawdź, czy ten odcień do Ciebie pasuje!