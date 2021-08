Kobiety o tym imieniu są najlepszymi matkami. Oto zestawienie na podstawie znaczenia imion [18.08.21]

NOWE Wysokie kary za zatajanie informacji epidemicznych. Minister zdrowia mówi nawet o 30 tysiącach złotych

- Za zatajenie informacji epidemicznych grozić będzie kara do 30 tys. zł. To swego rodzaju straszak, który ma zniechęcić ludzi do okłamywania służb sanitarnych, bo od sprawności ich działania zależy zatrzymanie rozwoju epidemii – powiedział PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.