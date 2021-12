Kobiety spod tych znaków są najbardziej niezależne. Oto ranking samodzielnych kobiet [lista - 14.12.2021 r.]

Kobiety spod tych znaków są najbardziej niezależne

Po księżniczkach zamkniętych w wieżach nie ma już śladu. Współczesne kobiety są silne, przedsiębiorcze i niezależne, głównie dlatego, że świat ich do tego zmusił. Jednak nie w każdym kraju kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni.

To właśnie kobiety są największymi fankami horoskopów, w których szukają odpowiedzi na nurtujące pytania. To nie oznacza, że wśród naszych czytelników nie ma panów - są i to w bardzo dużym gronie! Specjalnie na życzenie naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie kobiet, które według przypisanego znaku zodiaku są najbardziej niezależne. Sprawdź w naszej galerii, czy jesteś wśród nich.