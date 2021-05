Kodeks pracy 2021 - najważniejsze zmiany. Więcej urlopu dla każdego pracownika? [2.05.2021 r.]

Powrót do szkół. Przemysław Czarnek odpowiada uczniom: „Obowiązek to nie stres”

- Mogę do uczniów zaapelować młodzieżowym „take it easy”. Stres to rzecz, która towarzyszy człowiekowi w życiu, ale nie należy tego stresu wyolbrzymiać – mówił minister edukacji, w odpowiedzi na apel uczniów, aby przed wakacjami nie wracać już do nauki stacjonarnej. Przemysław Czarnek wyjaśnił także w jaki sposób szkolny pomagać będą młodym ludziom w powrocie do normalnego trybu nauczania.