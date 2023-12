Kolęda w tym roku według nowych reguł? Niektórzy mogą być zaskoczeni, że ksiądz nie zapuka

Na zaproszenie albo tradycyjnie

Wielu powraca do tradycyjnej formy

Powrót do formy tradycyjnej jest w założeniu ukłonem w kierunku osób starszych, które nie są w stanie wypełnić formularza w internecie, nie maja nikogo kto chciałby to za nie zrobić.

- Niektórzy pozostają przy wersji wypracowanej podczas kilku lat pandemii - na zaproszenie – wyjaśnia ks. Paweł Borowski, rzecznik toruńskiej diecezji. - Są parafie, w których proboszczowie już ogłosili, że będą odwiedzali wyłącznie tych, którzy zadeklarują wcześniej taką chęć. W wielu jednak wraca się do tradycyjnej formy – od drzwi do drzwi.

Weź kredę i kadzidło

Ostatnie lata tradycyjnej kolędy?

- Dyskomfort wpisany jest w nasze powołanie – zapewnia rzecznik toruńskiej kurii. - Problemem jest raczej to, że kolęda nie daje zwykle możliwości głębszej i dłuższej rozmowy. Kolęda „na zaproszenie”, kiedy ksiądz ma tylko kilka odwiedzin, daje komfort rozmowy. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby oprócz kolędy poprosić księdza po zakończonym okresie kolędowym na osobne spotkanie. Często dziś ten dystans pomiędzy rodzinami a kapłanami w parafiach jest mniejszy niż kiedyś.

Proboszczowie podkreślają, że przez to, że parafie stały się mniejsze, gdy po pandemii mniej ludzi powróciło do kościołów, relacje z wiernymi stają się bardziej osobiste. Parafianie nie mają oporów, żeby zaprosić księdza do domu. Jednak liczba księży maleje i w przyszłości prawdopodobny jest scenariusz, że ksiądz nie będzie w stanie odwiedzić wszystkich w ciągu miesiąca.