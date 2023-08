Kolej potrzebuje pieniędzy! Kiedyś przewoziła miliard pasażerów, a dziś chwali się "rekordową" liczbą 342 mln

Właśnie podano informację o rekordowych przewozach podróżnych w 2022 roku, których w całym kraju było 342 mln. Według Urzędu Transportu Kolejowego, to o 97,2 mln więcej niż w 2021 roku i o 6,3 mln w porównaniu do 2019 (przed wybuchem pandemii).

Rekordy? "Ale to już było"

W tym roku ma ich być jeszcze więcej. Tak chwali się np. Polregio, regionalny przewoźnik, obsługujący m.in. kujawsko-pomorskie trasy: "Od stycznia do końca czerwca tego roku przewieźliśmy ponad 48 mln pasażerów, to wzrost aż o niemal 8 mln w porównaniu do podobnego okresu 2022 roku".

Tymczasem, według Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowego Railway Business Forum, to nie są żadne rekordy.

Rekordy podaje "Rzeczpospolita" pisząc, że w najlepszych czasach ubiegłego stulecia polskie koleje przewoziły miliard osób i nadal jest to możliwe. Jednak kolejowe i drogowe środki transportu nie są w naszym kraju traktowane jednakowo. Kolej nie ma stabilnego finansowania, brakuje pieniędzy na inwestycje.