Kolejki NFZ w woj. kujawsko-pomorskim do urologa - 25.08.2023

Kolejki NFZ do urologa w województwie kujawsko-pomorskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 25.08.2023 na NFZ przyjmuje urolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do urologa w województwie kujawsko-pomorskim będą najkrótsze.

Kolejki NFZ do urologa w województwie kujawsko-pomorskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie kujawsko-pomorskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie kujawsko-pomorskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. kujawsko-pomorskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" - Edyta Stefaniak-Mansour (Poradnia Urologiczna Ciechocinek) Adres: Zdrojowa 46, Ciechocinek

Najbliższy termin możliwej wizyty: 24.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2023) Liczba osób w kolejce: 106

Telefon: +48 54 283 32 07 Spzoz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Urologiczna) Adres: Legionów 57, Grudziądz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 34

Telefon: +48 56 644 09 61 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital W Nakle I Szubinie Spółka Z O.O.,, (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 7, Nakło nad notecią

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 14

Telefon: +48 41 240 00 00

Nzoz "Nowy Szpital Sp. Z O.O." Prowadzony Przez Nowy Szpital Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 126, Świecie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 41 240 00 00 Powiatowy Szpital W Aleksandrowie Kujawskim Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Słowackiego 18., Aleksandrów kujawski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 15

Telefon: +48 54 282 80 31

Szpital Powiatowy Sp. Z O.O. W Chełmży (Poradnia Urologiczna) Adres: Szewska 23, Chełmża

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 60

Telefon: +48 566752255939273 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed" W Lipnie Utworzony Przez Jolantę Wiśniewską (Poradnia Urologiczna) Adres: Dębowa 21, Lipno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 54 288 68 11

Centrum Medyczne "Kwel-Med" Spółka Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 80, Świecie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 17

Telefon: +48 52 379 69 69 Nzoz Ars Medica Poradnie Specjalistyczne S.C. Dominika I Michał Bryczkowscy (Poradnia Urologiczna) Adres: Gdańska 13/-, Więcbork

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 6

Telefon: +48 52 389 83 86

Nzoz Vitamed Utworzony Przez Vitamed Gałaj I Cichomski Spółka Jawna W Bydgoszczy (Poradnia Urologiczna Ul.Kościuszki 35) Adres: Kościuszki 35, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 52 347 88 15

Nszoz "Oko-Med" M.T. W Grudziądzu Utworzony Przez Marzennę Tsanakas (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 47, Grudziądz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 8

Telefon: +48 56 461 11 22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital W Nakle I Szubinie Spółka Z O.O.,, (Poradnia Urologiczna) Adres: Ogrodowa 9, Szubin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 19

Telefon: +48 41 240 00 00

Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie (Poradnia Urologiczna) Adres: Plac Rydygiera 1, Chełmno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 182

Telefon: +48 56 677 26 89 Zespół Opieki Zdrowotnej W Brodnicy (Poradnia Urologiczna) Adres: Wiejska 9, Brodnica

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 44

Telefon: +48 56 668 92 67 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Bydgoszczy (Poradnia Urologiczna) Adres: Markwarta 4-6, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 317

Telefon: +48 52 582 62 98

Medyczno - Urologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfauro" Utworzony Przez Krzysztofa Rożnowskiego (Poradnia Urologiczna) Adres: Tadeusza Rejtana 1, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 16

Telefon: +48 52 322 20 91 Centrum Medyczne Medikar-Borowicz Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Andrzeja 15, Inowrocław

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2023) Liczba osób w kolejce: 44

Telefon: +48 52 506 55 88

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Elmed" Sp. Z O.O. W Bydgoszczy (Gabinet Urologiczny) Adres: Karłowicza 3-5, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 23.08.2023) Liczba osób w kolejce: 36

Telefon: +48 52 346 11 99 Regionalny Szpital Specjalistyczny Im. Dr Władysława Biegańskiego W Grudziądzu (Poradnia Urologiczna) Adres: Rydygiera 15/17, Grudziądz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 56 641 34 32 Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 30, Żnin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.08.2023) Liczba osób w kolejce: 462

Telefon: +48 52 303 13 41

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

