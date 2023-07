Kolejki NFZ w woj. kujawsko-pomorskim do urologa. Dane na 26.07.2023. Ile trzeba czekać na termin?

Kolejka NFZ do danego specjalisty może być długa. Zobacz, jakie terminy na wizytę na NFZ są dostępne do określonego lekarza specjalisty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie kujawsko-pomorskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 26.07.2023) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie kujawsko-pomorskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie kujawsko-pomorskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie kujawsko-pomorskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. kujawsko-pomorskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Nszoz "Oko-Med" M.T. W Grudziądzu Utworzony Przez Marzennę Tsanakas (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 47, Grudziądz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.07.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 56 461 11 22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" - Edyta Stefaniak-Mansour (Poradnia Urologiczna Ciechocinek) Adres: Zdrojowa 46, Ciechocinek

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.07.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 20.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 20.07.2023) Liczba osób w kolejce: 105

Telefon: +48 54 283 32 07 Nzoz "Nowy Szpital Sp. Z O.O." Prowadzony Przez Nowy Szpital Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 126, Świecie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 41 240 00 00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed" W Lipnie Utworzony Przez Jolantę Wiśniewską (Poradnia Urologiczna) Adres: Dębowa 21, Lipno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 54 288 68 11 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital W Nakle I Szubinie Spółka Z O.O.,, (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 7, Nakło nad notecią

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023) Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 41 240 00 00

Spzoz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Urologiczna) Adres: Legionów 57, Grudziądz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 24

Telefon: +48 56 644 09 61 Szpital Powiatowy Sp. Z O.O. W Chełmży (Poradnia Urologiczna) Adres: Szewska 23, Chełmża

Najbliższy termin możliwej wizyty: 8.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023) Liczba osób w kolejce: 75

Telefon: +48 566752255939273

Powiatowy Szpital W Aleksandrowie Kujawskim Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Słowackiego 18., Aleksandrów kujawski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023) Liczba osób w kolejce: 17

Telefon: +48 54 282 80 31 Medyczno - Urologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfauro" Utworzony Przez Krzysztofa Rożnowskiego (Poradnia Urologiczna) Adres: Tadeusza Rejtana 1, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 9

Telefon: +48 52 322 20 91

Nzoz Ars Medica Poradnie Specjalistyczne S.C. Dominika I Michał Bryczkowscy (Poradnia Urologiczna) Adres: Gdańska 13/-, Więcbork

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 52 389 83 86

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital W Nakle I Szubinie Spółka Z O.O.,, (Poradnia Urologiczna) Adres: Ogrodowa 9, Szubin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023) Liczba osób w kolejce: 24

Telefon: +48 41 240 00 00 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Bydgoszczy (Poradnia Urologiczna) Adres: Markwarta 4-6, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.08.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 298

Telefon: +48 52 582 62 98

Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie (Poradnia Urologiczna) Adres: Plac Rydygiera 1, Chełmno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 204

Telefon: +48 56 677 26 89 Centrum Medyczne Medikar-Borowicz Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Andrzeja 15, Inowrocław

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 42

Telefon: +48 52 506 55 88 Centrum Medyczne "Kwel-Med" Spółka Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 80, Świecie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 8.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 24.07.2023) Liczba osób w kolejce: 29

Telefon: +48 52 379 69 69

Zespół Opieki Zdrowotnej W Brodnicy (Poradnia Urologiczna) Adres: Wiejska 9, Brodnica

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 46

Telefon: +48 56 668 92 67 Nzoz Vitamed Utworzony Przez Vitamed Gałaj I Cichomski Spółka Jawna W Bydgoszczy (Poradnia Urologiczna Ul.Kościuszki 35) Adres: Kościuszki 35, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 52 347 88 15

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina" Sp. Z O.O. W Mogilnie (Poradnia Urologiczna) Adres: 59 Pułku Piechoty 6, Inowrocław

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 42

Telefon: +48 52 352 60 42 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Elmed" Sp. Z O.O. W Bydgoszczy (Gabinet Urologiczny) Adres: Karłowicza 3-5, Bydgoszcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 52 346 11 99 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gol-Med." Sp. Z O.O (Poradnia Urologiczna) Adres: Szosa Rypińska 30/C, Golub-dobrzyń

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.07.2023) Liczba osób w kolejce: 12

Telefon: +48 56 683 54 88

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

