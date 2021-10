Kolejna edycja akcji społecznej Siła KobieTY! Zobacz niesamowite zdjęcia 12 wyjątkowych kobiet!

Październik jest miesiącem różowej wstążki – symbolu profilaktyki nowotworów kobiecych. Z tej okazji zapraszamy na kolejną odsłonę naszej cyklicznej akcji Siła KobieTY.

Przed obiektywem artystów – Madame Miko i Marcina Urzędowskiego – stanęło 12 kobiet z naszego regionu, które usłyszały w swoim życiu diagnozę „rak”. To trudne doświadczenie pomogło im odnaleźć siebie. Na sesji zdjęciowej inspirowanej filmem „Avatar” i jego przesłaniem ukrytym w słowach „Widzę Cię”, wcieliły się w postaci niosące światło, stające się drogowskazem i inspiracją.

W ich portretach może przejrzeć się każda kobieta. Dzięki temu również odkryje w sobie siłę i chęć troski o własne zdrowie i życie.

Zobacz wystawy w czterech miastach naszego regionu!

Od 15 do 31 października:

•Toruń, Rynek Staromiejski przy fontannie Flisaka oraz w Centrum Handlowym Plaza

•Włocławek, Plac Wolności

•Grudziądz, Rynek Główny

•Bydgoszcz, Park Kazimierza Wielkiego w alejce przy Placu Wolności

Od 2 do 16 listopada:

•Toruń, Plac Teatralny przed Urzędem Marszałkowskim.

Pamiętaj o profilaktyce zdrowotnej!

Według badań z ubiegłego roku fundacji Kwiat Kobiecości:

•62 proc. kobiet odwiedza ginekologa co najmniej raz w roku;

•41 proc. co najmniej raz w roku wykonuje cytologię;

•37 proc. raz na rok wykonuje USG dopochwowe

•18 proc. raz na rok wykonuje USG jamy brzusznej;

•22 proc. raz na rok wykonuje USG piersi;

•7 proc. raz w roku wykonuje test na HPV.

I choć świadomość dostępności i znaczenia badań profilaktycznych rośnie, nadal wiele Polek rezygnuje z regularnych wizyt u lekarza. Dlaczego tak jest?

Najczęstsza przyczyna to strach. Aż 65 procent kobiet deklaruje, że z powodu lęku przed wykryciem choroby, unika badań.

Nie powinno tak być. To właśnie badania profilaktyczne ratują życie. Dzięki wcześnie wykrytej chorobie, możliwe jest efektywne leczenie, które pozwala na powrót do zdrowia. Dzieje się tak w przypadku każdego rodzaju nowotworu kobiecego.

Nie czekaj! Umów się do lekarza już dziś. Masz prawo do bezpłatnych badań ginekologicznych – korzystaj z tego.