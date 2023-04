Kolejna śmierć pacjenta ośrodka terapii uzależnień pod Sępólnem Krajeńskim. Nie żyje 22-letni mężczyzna

Prokurator Przytarski zaznacza, że żadnych innych informacji na razie w sprawie nie można przekazać.

Próba samobójcza, o której informuje śledczy, miała miejsce 14 kwietnia. Jak wynika z relacji, która dotarła do redakcji Gazety Pomorskiej, młody mężczyzna miał trafić do Ośrodka Terapii Uzależnień "Borowik" pięć tygodni wcześniej. Miał zostać znaleziony kilka minut po tym, kiedy próbował odebrać sobie życie. Od razu został przetransportowany do szpitala. Czy w jego pokoju, faktycznie - jak twierdzi nasz informator - znaleziono leki z grupy benzodiazepin? Tego prokuratura nie potwierdza.