Kolizja na osiedlu Jana Pawła II w Sępólnie. Dziewczynka trafiła do szpitala - zdjęcia

- Było to zderzenie czołowo-boczne dwóch pojazdów. Podróżowały nimi łącznie cztery osoby, w tym dwie 10-letnie dziewczynki. Jedna z nich pozostała na miejscu zdarzenia, drugą zabrano na obserwację do szpitala do Bydgoszczy - relacjonuje mł. bryg. Robert Liss, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.