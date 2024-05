Kolonie 2024. Ceny jeszcze wyższe niż rok temu. Rodzice, szykujcie kasę, zanim dziecko przyszykuje się do wyjazdu

Mieszkanka podbydgoskiej gminy Dąbrowa Chełmińska zapisała córkę na półkolonie jak mówi, po sąsiedzku, w Ostromecku. Rozpoczną się w pierwszym tygodniu wakacji, a potrwają od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. Dziewczynka, w ramach zajęć, podobnie, jak inne dzieci z jej grupy, m.in. popłynie tramwajem wodnym, zwiedzi muzea, zoo, będzie uczestniczyła w warsztatach malowania na szkle. W cenę wliczono drugie śniadanie, obiad oraz wodę do picia. Mama zapłaciła 550 złotych za te przyjemności. - Miejsca szybko się zapełniły. Jeszcze lista rezerwowa powstała - mówi kobieta.

Około 500 złotych za tygodniowe półkolonie to niemal standardowa kwota na wakacje 2024. Półkolonie i kolonie w ostatnich 5-6 latach podrożały nawet o około 300 procent. Przykładowo: rodzice z Bydgoszczy posyłali w 2018 pociechy na 5-dniowe półkolonie za 140 zł. Stawka obejmowała drugie śniadanie, obiad plus deser, no i oczywiście atrakcje. Wśród nich była wizyta w stadninie koni, kino, kręgle, warsztaty ceramiczne i basen. Za tak samo długie półkolonie, ale w wersji tanecznej (zajęcia połączone z nauką tańca towarzyskiego) odbywały się natomiast w Toruniu w 2019 roku. Trzeba było zapłacić za ten nietypowy letni minikurs 200 zł, chyba, że w zajęciach uczestniczyło rodzeństwo, to przysługiwała zniżka. Wówczas opłata wynosiła 170 zł za osobę.