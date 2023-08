Komisja konkursowa na dyrektora szpitala w Grudziądzu. Kto w niej zasiądzie?

PiS konsekwentnie nie wystawi swojego radnego do komisji na dyrektora szpitala

Jak zapowiadali radni PiS - klub ten nie wystawi żadnego swojego przedstawiciela do komisji. W imieniu klubu PiS oświadczenie w tej sprawie wygłosił radny Krzysztof Kosiński: "Klub radnych PiS od lat powtarza, że rozwiązanie sytuacji finansowej szpitala szukać należy w mieście, w jego potencjale a nie w szpitalu. Popełnione w przeszłości błędy zarówno inwestycyjne jak i zarządcze organu jakim jest prezydent Grudziądza doprowadziły do zapaści finansowej. Jedynym ratunkiem jest stworzenie dla tej lecznicy tzw. opcji zerowej opartej na istniejącym majątku zarówno sprzętowym jak i kadrowym. Szpital uwolniony od balastu długu w oparciu o plan odtworzenia pełnego zakresu świadczeń leczniczych, dobrego kontraktu z NFZ miałby szansę stać się fundamentem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Grudziądza i regionu. Tylko takiego zadania może podjąć się osoba która zgłosi się do konkursu na stanowisko dyrektora szpitala. W wyborze takiej osoby i na takich warunkach jesteśmy gotowi aktywnie uczestniczyć. Najpierw oczekujemy ze strony prezydenta Grudziądza jednoznacznej deklaracji że to właśnie samorząd Grudziądza jako organ tworzący przejmie jego długi i zobowiązania i opracuje program restrukturyzacji i spłaty. (...) Takiej deklaracji oczekujemy od prezydenta Grudziądza przed ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora szpitala."