Koncert Tomasza Betki, spektakl teatralny. Co jeszcze będzie się działo wkrótce w Tucholi i okolicy?

W piątek (1.12.2023), o godz. 18, w sali widowiskowej TOK zaplanowano koncert pt. „Świat w którym żyjemy”. Na scenie zaprezentuje się Tomasz Betka. Będzie to solowy występ artysty z wirtualnym udziałem na telebimie znanych aktorów: Piotra Fronczewskiego, nieżyjącego Jana Nowickiego, Beaty Kawki oraz kwintetu smyczkowego. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w sekretariacie TOK oraz na biletyna.pl.

Działająca przy cekcyńskim UTW grupa teatralna "Szpakowaci" zapraszają na prezentację nowej sztuki pt. "Pensjonat pod Cisem". Będzie to komedia na podstawie scenariusza Moniki Kosińskiej = Pensjonat "pod brzozą" w reżyserii Andrzeja Chichłowskiego. Będzie ona miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, w piątek (1.12.2023), o godz. 18. Wstęp wolny.

Koncert noworoczny pt. "Od klasyki do rozrywki" w wykonaniu Artystów Sceny Poznańskiej odbędzie się 7 stycznia 2024 r. o godz. 17, w sali widowiskowej Tucholskiego Ośrodka Kultury. Bilet w cenie 75 zł są do nabycia w sekretariacie TOK i na stronie biletyna.pl. Zaśpiewają: Anna Michalak, Agnieszka Wawrzyniak i Klaudiusz Kapłon, a na skrzypcach zagra Barbara Szelągiewicz. Podczas przerwy czynny będzie drink bar.

Pracownia Świętego Mikołaja w Pruszczu otwiera swoje drzwi - w świetlicy wiejskiej - w niedzielę (3.12.2023). Od godz. 14 do 17 będzie można robić bombki, tworzyć karki świąteczne, dekorować pierniki. Będą paczki i świąteczne zdjęcia oraz ciepłe napoje.

Spotkanie opłatkowe dla seniorów odbędzie się w środę (13.12.2023), o godz. 16, w sali widowiskowej GOK-u w Śliwicach. Obowiązują zapisy pod nr tel. 579 470 156 lub w biurze GOK Śliwice. Zapisy prowadzone będą do 8 grudnia.

GOK w Śliwicach zdobył kilkanaście biletów na Koncert Jubileuszowy 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" . Wydarzenie zaplanowano na w sobotę (16.12.2023). Wyjazd z GOK-u w Śliwicach nastąpi o godz. 14. Koncert na Hali Łuczniczka w Bydgoszczy rozpocznie się o godz. 16. Po koncercie wizyta w McDonald's (zakupy we własnym zakresie) i powrót do Śliwic około godz. 21. Koszt - 50 zł/osoba. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w biurze GOK lub pod nr tel. 579 470 156.

W Tucholskim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę zaklinacza drewna Sergija Mychalczenki - artysty, którego cechą jest rzeźbiarstwo warsztatowe. Jego prace wyróżnia precyzja i finezyjne wykonanie każdego detalu. Wystawę można oglądać do 15 grudnia br.

Na Wigilię i spotkanie ze św. Mikołajem można wybrać się do świetlicy wiejskiej w Piastoszynie 19 grudnia, o godz. 16.30. Wstęp - 20 zł od dziecka.

Dom Kultury w Raciążu zaprasza na zajęcia jogi. Odbywają się one we wtorki o godz. 18:30. Koszt udziału w zajęciach to 40 zł/1,5h.