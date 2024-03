Konfiskata auta za alkohol. Czy pijani rolnicy będą tracić swoje maszyny? Nowe przepisy weszły w życie

Na razie nie ma aktów wykonawczych do znowelizowanego Kodeksu karnego zakładającego konfiskatę pojazdu mechanicznego, gdy we krwi kierującego stwierdzi się więcej niż 1,5 promila alkoholu albo obecność innych podobnie działających środków. To jednak nie oznacza, że policja nie będzie zatrzymywać pojazdów do czasu rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd.