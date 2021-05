Koniec z emeryturami od listonosza - nowe zasady. Trzeba założyć konto i koniec! Kiedy najpóźniej? [13.05.21]

Pieniądze od listonosza? Nie. Od 2022 roku to ma być tylko wyjątek od reguły.

Rząd planuje, żeby od 2022 roku wszyscy seniorzy dostawali emerytury w formie bezgotówkowej. Wciąż jednak nie wszystkie starsze osoby posiadają konta w banku, a my przy okazji sprawdziliśmy, gdzie są one za darmo.

Na szczęście, są darmowe konta dla emerytów Dziś to emeryci decydują, w jakiej formie chcą dostawać świadczenia - bezgotówkowej, to znaczy na rachunek bankowy czy też przekazem do domu. Zmieni to na pewno ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która ma wejść w życie w 2022 roku. Polecamy także: Teraz emeryt i rencista mogą dorobić więcej do emerytury i renty. Ile? [nowe stawki] Dla seniorów, którzy już są na emeryturze lub rencie, nic się nie zmieni. W sytuacji, gdy listonosz przynosi im pieniądze, tak będzie również, gdy reforma wejdzie w życie. Zmiany dotyczą bowiem wyłącznie osób, które przejdą na emeryturę lub rentę po 1 stycznia przyszłego roku.

Ci, którzy wciąż wolą, by emerytury przynosił im listonosz, nadal będą mieli taką możliwość. Jednak trzeba będzie napisać w tej sprawie wniosek do ZUS i uzyskać jego zgodę. Ma to być również wyjątek od reguły. Przypominamy przy okazji, że seniorzy mogą korzystać z darmowego rachunku podstawowego, który musi posiadać w ofercie każdy bank. To podstawowa, niemal goła oferta, która nie wiąże się jednak z żadnymi opłatami. W ofercie Podstawowego Rachunku Płatniczego nie ma dodatkowych usług, jak m.in. debetu, karty kredytowej, możliwości ubezpieczenia, szybkich przelewów. Za to wszystko trzeba płacić jak w przypadku komercyjnej oferty. Podstawowe konta służą przede wszystkim przepływowi wynagrodzeń, emerytur czy rent. Klient wykona z nich jedynie podstawowe transakcje, jak: wpłata i wypłata, polecenia przelewu czy zapłaty.

Konkretnie z darmo są: pięć krajowych transakcji płatniczych w miesiącu, pięć bankomatach i wpłatomatach nienależących do instytucji prowadzącej rachunek, operacje w bankomatach i wpłatomatach własnych banku, wyrobienie karty debetowej. Za przekroczenie tych limitów banki mogą naliczać opłaty, ale nie więcej niż w przypadku podobnych usług rynkowych. Nie udało im się przeforsować pomysłu, by zmniejszyć liczbę bezpłatnych transakcji do trzech w miesiącu.

Niechętnie też reklamują takie rachunki, dlatego szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w oddziałach. Na pewno warto, ponieważ zwykłe usługi na kontach komercyjnych są coraz droższe. Według ZUS co czwarta emerytura wciąż trafia do seniora za pośrednictwem Poczty Polskiej. 76 proc., czyli 5 mln z nich, jest "ubankowionych". A to grupa blisko 5 mln emerytów. Z przekazów nadal korzysta 1,5 mln osób.

Seniorzy to dobrzy klienci dla banków w pandemicznych czasach. Bowiem przyglądają się one uważniej klientom w obecnej rzeczywistości, szczególnie tym, którzy pracują w branżach najbardziej dotkniętych kryzysem, lub którzy nie posiadają stałego źródła utrzymania. Pracownicy tracą dochody, a nie emeryci Emeryci są w dość komfortowej sytuacji ze względu na stałe, comiesięczne źródło dochodu w postaci emerytury. Z tego powodu mogą być np. wiarygodniejszym kredytobiorcą w oczach banków niż np. 30-letni freelancer. Pokazują to również dane zebrane przez firmę windykacyjną Intrum. Pandemia obniżyła dochody 45 proc. konsumentów w naszym kraju. W grupie wiekowej 18-21 lat ten odsetek wzrasta do 63 proc. Jeżeli chodzi o osoby w wieku 65+ to ten problem dotyczy "tylko" 23 proc. Otrzymywana emerytura w korona-kryzysie wydaje się stabilnym źródłem utrzymania.

