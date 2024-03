- Dobrze i niedobrze! - komentuje pani Krystyna, właścicielka sklepiku osiedlowego na bydgoskim Szwederowie, którą w każdą niedzielę można spotkać za ladą (prawo pozwala jej sprzedawać w takie dni, a zabrania jej pracownikowi). Dobrze, bo przepisy będą równe dla wszystkich, sklepy będą czynne przez siedem dni w tygodniu. Teraz kombinują jak się tylko da. Samemu nie chce się pracować w niedziele, to otwiera wypożyczalnię sprzętu. Niedobrze, bo w handlowe niedziele klienci wybiorą do dyskontu, a nie do mnie. Też dobrze, że nie wszystkie, a tylko dwie takie niedziele w miesiącu.

Przyzwycziliśmy się do niedziel bez handlu i coraz mniej osób jest za zniesieniem zakazu. Co ciekawe, nawet duże sklepy, które wcześniej mówiły o utraconych obrotach, teraz zmieniły zdanie!

Kontrole w sklepach w niedziele. "Życzliwi obywatele donoszą"

Waldemar Adametz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy opowiadał nam, że dobrze zna sytuacje, jak sklepy omijają prawo: - Metody są rozmaite, to np. wypożyczalnie sprzętu sportowego czy biblioteki. Jeżeli właściciel pójdzie w jakieś odstępstwo to, niestety, sądy na to pozwalają. My, jako inspekcja pracy, robimy wiele, żeby pokazać, że to ewidentne obchodzenie przepisów, ale sądy nie widzą w tym problemu i nie karzą pracodawców uznając, że to ustawowe odstępstwa.