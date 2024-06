Konsekwencje za wyburzenie ścianki działowej mogą szokować. Obyś nie trafił na "życzliwego" sąsiada [6.06.2024]

Kontrowersyjne orzeczenie dotyczyło sporu związanego z remontem w krakowskim budynku wielorodzinnym będącym wspólnotą mieszkaniową. Poszło o wyburzenie dwóch ścianek działowych przez właściciela mieszkania. Sprawa trafiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nakazał przerwanie robót. Zdaniem PINB przebudowa mieszkania wymagała stosownych zezwoleń. Właściciel odwołał się jednak od tej decyzji i sprawa wróciła do PINB do ponownego rozpatrzenia. Ale inspektor nie odpuścił i nakazał rozbiórkę nowych ścianek działowych.