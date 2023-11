Kontrole zwolnień lekarskich 2023 - czy można wychodzić z domu? Te osoby są teraz na celowniku ZUS [16.11.23]

- Skuteczność kontroli jest coraz większa m.in. za sprawą pomocnych wskazówek, które trafiają do ZUS. Coraz częściej powodem kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy są anonimowe zgłoszenia - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pewna mieszkanka Kujawsko-Pomorskiego w trakcie zwolnienia poleciała na wakacje do Turcji i z tego powodu straciła zasiłek za cały okres zwolnienia. Pieniądze musiał oddać także mężczyzna, który w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonywał prace remontowe związane z naprawą dachu. Inny ubezpieczony pomagał przy budowie kurnika. Przykładem nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego był także udział w regatach, pikiecie w urzędzie czy praca w komisji wyborczej.

Czy na zwolnieniu musimy być cały czas w domu?

Na zwolnieniu lekarz może napisać, że chory musi leżeć (KOD-1) albo chory może chodzić (KOD-2). Niezależnie od adnotacji lekarza, ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz te związane ze stanem zdrowia, np. może udać się na kontrolną wizytę lekarską, do apteki czy po codzienne zakupy żywności. Jednym słowem, pracownik będący na zwolnieniu nie musi non stop siedzieć w domu.