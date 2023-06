Kontynuowana jest akcja poszukiwawcza 14-latka spod Grudziądza, który zaginął nad Wisłą Aleksandra Pasis

- Poszukiwania są prowadzone zarówno w wodzie jak i na lądzie - mówi mł. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy policji w Grudziądzu. - Dołączyć także ma straż rybacka z dronem. Zgłoszenie do policji o zaginięciu 14-latka w Wielkim Wełczu (gm. Grudziądz) wpłynęło w poniedziałek, 5 czerwca ok. godz. 16. Natychmiast zadysponowano służby do akcji poszukiwawczej.