Koronawirus. Ile nowych zakażeń w woj. kujawsko-pomorskim 17.06.2021? Najnowsze dane z powiatów

- To nieprawda, że producenci czy dystrybutorzy wezmą tę opłatę na siebie. Dlatego finalnie opłatę tę odczują konsumenci na półce sklepowej- tłumaczy w rozmowie z nami Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Zdaniem eksperta, będzie to ok. 40-60 zł od każdego 1000 zł ceny urządzenia.