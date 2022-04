Koronawirus. Ile nowych zakażeń w woj. kujawsko-pomorskim 25.04.2022? Najnowsze dane z powiatów Newsroom 360

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, w woj. kujawsko-pomorskim stwierdzono 9 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 25.04.2022. W Bydgoszczy przybyło 5 nowych osób zakażonych, w powiecie bydgoskim 1, we Włocławku 2. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku roku w woj. kujawsko-pomorskim stwierdzono 272 163 zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 od początku roku zmarło 6 561 osób.