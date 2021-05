Koronawirus w Kujawsko-Pomorskiem. Najnowsze informacje z naszego regionu i z Polski [12.05.2021]

•Kujawsko-Pomorskie

Wojewoda kujawsko-pomorski informuje o zakończeniu działalności szpitala w Ciechocinku: Szpital tymczasowy w Ciechocinku zakończy działalność 15 maja. O decyzji dotyczącej placówki covidowej oraz aktualnej sytuacji epidemicznej poinformował w środę wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w mediach społecznościowych. - W momencie, kiedy notujemy tak ogromne spadki pacjentów z dniem 15 maja szpital tymczasowy w Ciechocinku kończy swoją działalność. Ta działalność zostaje oczywiście zawieszona. Cały sprzęt, cała infrastruktura pozostaje w tym szpitalu na wypadek ewentualnej czwartej fali. Jednak liczymy, że dzięki szczepieniom do takiej sytuacji nie dojdzie - mówi wojewoda kujawsko-pomorski. Sytuacja w kujawsko-pomorskim poprawia się. Aktualnie w szpitalach przebywa 811 osób. Jak informuje wojewoda liczba zajętych respiratorów spadła poniżej 100. Pozwala to na odmrażanie służby zdrowia. - W trakcie trzeciej fali przekroczyliśmy 210 pracujących respiratorów, wspomagających oddychanie osób przechodzących COVID-19. W tej chwili wykorzystanych jest znacznie poniżej 100. To oznacza, że jesteśmy na końcu trzeciej fali koronawirusa. Pracujemy ze sztabem kryzysowym, z dyrekcją szpitali nad odmrażaniem łóżek. Jeszcze w maju odmrozimy przeszło 1300 łóżek w naszym regionie, co pozwoli na uruchomienie zatrzymanych m.in. oddziałów internistycznych, wewnętrznych w szpitalach powiatowych, ale również oddziałów kardiologicznych czy chirurgicznych – mówi przedstawiciel rządu w regionie. W tej chwili liczba zaczepionych osób w naszym regionie przekroczyła już 700 tys., z czego przeszło 170 tys. są to osoby w pełni zaszczepione.