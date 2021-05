Koronawirus w Kujawsko-Pomorskiem. Najnowsze informacje z naszego regionu i z Polski [6.05.2021]

Szpital we Włocławku nie przyjmuje pacjentów do niektórych oddziałów. Powód? Brak wolnych łóżek

W poniedziałek 3 maja Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku poinformował na Facebooku o zawieszeniu przyjęć do Oddziałów Internistycznych oraz do Oddziału Kardiologii. Bez zmian działa jedynie dyżur zawałowy. Wstrzymanie przyjęć wynika z braku wolnych miejsc. Kiedy możliwe będzie wznowienie przyjęć nowych pacjentów?