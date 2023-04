Korzyści z sauny. Zobacz co dzieje się z organizmem, gdy regularnie saunujesz

Rodzaje saun

Kto nie powinien korzystać z sauny?

Ile powinien trwać seans w saunie?

Czas seansu w łaźni parowej to zwykle 8-20 minut, w saunie suchej zaleca się 15 minut, w saunie infrared możemy spędzić nawet 30 minut. Specjaliści początkującym zalecają seans raz w tygodniu, w skróconym czasie. Zaawansowani w saunie na podczerwień mogą mieć nawet trzy pełne sesje w tygodniu.

Jak zachować się w saunie?

Do sauny wchodzimy boso, najlepiej tylko w ręczniku lub szlafroku. Jeśli w obiekcie nie ma strefy nagości, to z sauny korzystamy w stroju kąpielowym, a ręcznik kładziemy na ławkę, by ciałem nie dotykać jej powierzchni. Nie wnosimy plastikowych i metalowych elementów. Pod wpływem temperatury mogą się zbytnio nagrzać. Biżuteria może wówczas poparzyć ciało. Plastiki mogą się natomiast rozpuścić lub w wyniku nagrzania wydzielać szkodliwe dla człowieka substancje.