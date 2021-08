Kościół. Po decyzji prymasa Polski. Zmiany personalne w parafiach na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego

Zmiana proboszcza w parafii św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem

Ks. Bogdan Trzaskawka, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem (gmina Kruszwica) po 24 latach pracy duszpasterskiej w tej miejscowości, nie sprawuje już tej funkcji. Zadecydowały względy zdrowotne. 66-letni duchowny postanowił skorzystać z urlopu zdrowotnego.

Na administratora parafii w Ostrowie został mianowany ks. Tomasz Radziński, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie. Ks. Tomasz Radziński ma 52 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 r.

Wielu wikariuszy zmienia parafie

Liczną grupa wikariuszy zmienia dotychczasowe parafie. I tak ks. Marcin Łojko z parafii pw. św. Ducha w Inowrocławiu został przeniesiony do miejscowej parafii św. Mikołaja, ks. Konrad Wysocki - z parafii św. Józefa w Inowrocławiu - do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie, ks. Paweł Wilczewski - z parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu - do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie, ks. Mateusz Walory - z parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu do parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie, ks. Mateusz Rosiński - z parafii Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy do parafii św. Wojciecha w Margoninie, ks. Zbigniew Iłkowski - z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie do parafii św. Wojciecha w Wągrowcu, ks. Bartłomiej Blat - z parafii św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie do parafii św. Ducha we Wrześni, ks. Artur Bartkowiak - z parafii Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie do parafii św. Kazimierza Królewicza we Wrześni, ks. Jacek Bartmański - z parafii Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy, ks. Mariusz Kamiński - z parafii św. Floriana w Żninie do parafii św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie, ks. Wojciech Zniszczoł - z parafii w Piechcinie do parafii Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, ks. Marcin Winkel - z parafii św. Ducha we Wrześni do parafii św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kuj., ks. Szymon Ciesielski - z parafii św. Mikołaja w Ujściu do parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu, ks. Przemysław Robaszkiewicz - z parafii w Szamocinie do parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.