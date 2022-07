Koszykarz Mikołaj Lewandowicz z Inowrocławia wystąpił na Letnich Igrzyskach Głuchych w Brazylii. Niewiele brakowało, a zdobyłby medal

Po raz 24. rozegrano Letnie Igrzyska Głuchych. Odbyły się one w Caxias de Sul (Brazylia). Organizacja tej imprezy jest wzorowana na programie igrzysk olimpijskich. I odbywa się w cyklu czteroletnim, od 1924 r. (Paryż). Ostatnia zmagania z rocznym opóźnieniem, z powodu pandemii koronawirusa, doszły do skutku w maju, ale bez Rosjan i Białorusinów. Polacy startowali z dużym powodzeniem. Zdobyli bowiem 42 medale, w tym 8 złotych, 22 srebrne i 12 brązowych.

Blisko brązowego krążka byli też koszykarze, w składzie z inowrocławianinem Mikołajem Lewandowiczem. O awans do półfinału pokonali Grecję 64:57. Natomiast w decydującym spotkaniu o wejście do strefy medalowej ulegli Argentynie. Niewykluczone, że za trzy lata pan Mikołaj wróci do Inowrocławia z co najmniej brązowym medalem. Tego mu serdecznie życzymy.