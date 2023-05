Koszykarze zespołu Ciech Noteć nie awansowali do I ligi. Smutek w Inowrocławiu, a radość w Międzychodzie

Nie udała się koszykarzom Noteci batalia o awans do I ligi. W ostatnim meczu fazy finałowej play-off II ligi musieli uznać wyższość drużyny Sokoła Międzychód.

Zespół z Inowrocławia po raz trzeci przegrał jednak rywalizację o awans do I ligi. W meczach ostatniej szansy sezonu 2022/2023 dwukrotnie uległ Sokołowi.

KSK CIECH NOTEĆ - MKS SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD 81:92, do przerwy 42:44. Kwarty: 20:22, 22:22,18:19, 21:29.

Noteć: Bodych 28(3/4), Nelson 18(4/13), Stawiak 13(1/6), Robak 10(1/2), Stańczuk 4(0/1), Kondraciuk 3(1/3), Marciniak 3(1/3), Filipiak 2. Skuteczność rzutów za dwa punkty (16/37) - 43,2 proc., zaś na trzy punkty (11/33) - 33,3 proc. Eval sumuje punkty graczy zbiórki, asysty, przechwyty, bloki oraz odejmuje niecelne rzuty z gry, wolne i straty) - 75.

Sokół: Szymczak 31(6/15), Smarzy 20(3/7), Małachowski 17, Nowak 15(3/8), Lewis 5(1/2), Wróbel 4(0/2). Skuteczność rzutów za dwa punkty (21/34) - 61,8 oraz za trzy punkty (13/35) - 37,1 proc. Eval - 112.

Po tygodniu, które upłynęły od zawodów pomiędzy Sokołem a Notecią, zakończonym zwycięstwem ekipy z woj. wielkopolskiego 91:80, mimo iż przegrywała 24:42, obie ekipy rywalizowały w Inowrocławiu. Dla gospodarzy była to ostatnia szansa na odrobienie strat i doprowadzenie do trzeciego spotkania w Międzychodzie, decydującego o awansie do I ligi.

Inowrocławianie jednak nie mieli komfortowej sytuacji. Uraz nogi wyeliminował z gry nie tylko dobrze grającego Mikołaja Groda (548 punktów na koncie w obecnym sezonie). Wcześniej, na etapie zasadniczym mistrzostw, kontuzji doznał Piotr Robak, inny podstawowy gracz naszego teamu. Wprawdzie zagrał on w dwóch meczach przeciwko Sokołowi, to jednak nie był gotowy na 100-procentowe obciążenie z tak wymagającym rywalem. Jeśli do tego dodamy jeszcze niezdolność do gry Marcina Majera (uraz kolana), to trener Hubert Mazur miał ograniczone możliwości do wymiany zawodników.

Osłabiona Noteć nie zdołała odwrócić losów zawodów, chociaż po skutecznym rzucie Remona Nelsona z połowy boiska, oddanym w ostatniej sekundzie 2. kwarty, kiedy rozmiary porażki zmniejszyły się do dwóch punktów, odżyły nadzieje ponad 1400 kibiców na zwycięstwo. Podobna sytuacja miała miejsce tuż przed końcem 3. kwarty, kiedy to Łukasz Bodych z dalszej odległości trafił "trójkę", doprowadzając do stanu 60:63. Jednak zespół Sokoła przewyższał gospodarzy warunkami fizycznymi i organizacją gry oraz skutecznością, także z obwodu. Świadczy o tym fakt, że czwórka ich najlepszych zawodników zdobyła aż 83 punkty, walnie przyczyniając się do zasłużonego zwycięstwa. A o słabości naszej drużyny niech świadczy jeszcze fakt, że w tym sezonie po raz pierwszy nie wygrał ani jednej kwarty. Zatem awans Sokoła do I ligi nie jest przypadkowy. Pod koniec sezonu jego koszykarze prezentowali wyśmienitą skuteczność. Podstawowi gracze bardzo poprawili ten element gry w porównaniu z poprzednim sezonem, m.in. 28-letni rozgrywający Damian Szymczak w 38. spotkaniach zdobył 624 punkty, aż o 232 więcej w stosunku do poprzedniej edycji rozgrywek. Warto też odnotować, że Sokół na etapie zasadniczym mistrzostw w swojej grupie zajął 2.miejsce, za Pogonią Prudnik - drużyną, która w ćwierćfinale play- off uległa Noteci 0:2. Natomiast ekipa z Międzychodu na tym samym etapie rozgrywek wygrała z ŁKS Coolpack Łódź 2:1, mimo iż pierwszy mecz na wyjeździe przegrała 57:104. Tylko w półfinale przegrała z Niedźwiadkami Przemyśl. W sobotę zaś w Inowrocławiu Sokół świętował zasłużony w awans do I ligi; zawodnicy otrzymali brązowe medale, a ekipa - puchar.