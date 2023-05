Koszykarzom Noteci Inowrocław nie idzie pod koniec sezonu, ale misja jeszcze nie skończona. Nadal szansa na awans do I ligi

Sokół przebieg rywalizacji z Notecią odwrócił również po przerwie, co świadczy o wartości zespołu . Czterech jego doświadczonych graczy, w wieku 35, 28,25 i 22 lat, przekroczyło 20-procentowy wskaźnik efektywności gry. Należy też odnotować, że mieli oni więcej wolnego czasu na regenerację sił po dwóch porażkach z Niedźwiadkami Przemysł, podczas gdy nasza drużyna rozegrała trzy spotkania z AZS AWF Katowice. Na Śląsku już zabrakło świeżości. Ponadto trener Hubert Mazur miał ograniczone możliwości dokonywania rotacji, bo ławka rezerwowych zawodników jest skromna, głównie z powodu kontuzji, co ujemnie wpływa na uzyskanie optymalnego poziomu gry. Tym bardziej, że duża częstotliwość rozgrywania zawodów (co kilka dni) nie sprzyja szybkiej regeneracji.

Noteć w Międzychodzie zagrała bez Mikołaja Groda, ale z Piotrem Robakiem w składzi e, który jeszcze po kontuzji nie jest gotowy w 100 proc. na duże obciążenie. Póki wystarczyło sił fizycznych, to inowrocławianie nadawali ton grze, prowadząc od 5 min 12:10, a później m.in. 27:14, 38:24, 48:34 i w 28 min. 60:57. Im jednak było bliżej końca zawodów, tym więcej nasi koszykarze popełniali błędów. Przełożyły się one na złe podania, straty piłki po krokach, małą skuteczność rzutów wolnych oraz zbiórek, a także na liczne faule (26). Dlatego też w 3. i 4. kwarcie wyraźnie się pogorszyła efektywności gry.

- Dlaczego tak się stało? - pytamy trenera Huberta Mazura.

- W tym meczu zmieniłem taktyczne założenia, wystawiając w pierwszej piątce trzech nominalnych graczy podkoszowych, co do przerwy przynosiło rezultaty. Niestety, w trzeciej kwarcie gra się posypała, ponieważ wysocy zawodnicy zbyt szybko "łapali" faule i za pięć przewinień osobistych kolejno zostali wykluczeni z gry. Oczywiście, pełną odpowiedzialność za to spotkanie biorę na siebie. Widocznie nie jesteśmy do końca gotowi na taki plan taktyczny, jaki zastosowałem na początku zawodów.

Co dalej? - Mimo porażki nasza misja, jeśli chodzi o awans do I ligi, nie jest jeszcze zakończona. Ponieważ cały czas jesteśmy w grze, wszystko w naszych rękach i głowach. Wierzę w ten zespół - zapewnia szkoleniowiec inowrocławskiej Noteci.