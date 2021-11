Krajobraz po derbach: ściana Anwilu i trudne rozmowy w Toruniu

Choć obie drużyny rzuciły w sumie 176 punktów, to defensywa okazała się kluczem do zwycięstwa w derbach w Toruniu. Twarde Pierniki to drużyna ofensywy, ale w derbach rzuciła 82 pkt przy skuteczności niespełna 42 proc, gdy w całym sezonie te wartości wynoszą odpowiednio 47 i 87,5. Pod względem uprzykrzania życia rywali Anwil jest najlepszy w lidze i traci niespełna 101 punktów na 100 posiadań piłki przeciwnika (dla porównania, Twarde Pierniki prawie 113 pkt).

Plan obrony ukierunkowany był przeciwko dwóm kluczowym graczom torunian: Maurice'owi Watsonowi i Aaronowi Celowi. Dzięki asekuracji i pomocy w obronie wyłączył rajdy Amerykanina, który od obrońców odbijał się jak od ściany. Torunianom przez cały mecz brakowało łamania pierwszej linii obrony i tworzenie przewag pod koszem w wykonaniu rozrywającego. Watson w wielu akcjach został zmuszony do rzucania z trudnych pozycji (4/18 z gry). Aaron Cel w ogóle nie był w stanie wykorzystać swojej najmocniejszej broni (0/3 z dystansu. Obaj liderzy Twardych Pierników zostali już w 1. połowie wytrąceni z rytmu gry (co podkreślał po meczu Watson) i po przerwie podejmowali dużo trudnych i nerwowych decyzji.