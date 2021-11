Kraków Miastem Roku 2021, w konkursie pokonał Edynburg i Monachium. Zagraniczni turyści zachwyceni polskim miastem, powodów jest wiele

Kraków Miastem Roku 2021: belgijscy internauci nie mieli wątpliwości

Konkurs Belgian Tourist Awards What’s Up! organizowany jest już od kilku lat przez największy flandryjski portal turystyczny GRANDE.be we współpracy z równie popularną stroną Vacancesweb.be. W konkursie belgijscy internauci głosują na najlepsze ich zdaniem kierunki do podróżowania w danym roku. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Kraj, Region i Miasto Roku.

Miastem Roku 2021 według belgijskich internautów został Kraków, zyskując 6630 głosów (z 10 tys. oddanych) i wyprzedzając takie miasta, jak np. Monachium, Edynburg i Nantes. Krajem Roku została Malta, a Regionem Roku Tyrol.